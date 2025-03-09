Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Mustafa Necmi İlhan, mesleki yeterlilik belgesine sahip işçi çalıştıran işverenlere verilen teşvik sayesinde, son 5 yılda 2 milyonun üzerinde kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

İlhan, AA muhabirine, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 10. maddesi kapsamında, işverenlere, MYK belgesi sahibi kişileri istihdam etmeleri durumunda, 54 aya kadar sigorta prim teşviki verildiğini anımsattı.

Teşvik kapsamında, işverenlerin, prime esas kazanç üst sınırına kadar olan sosyal güvenlik primi işveren paylarının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandığını belirten İlhan, işverenlere verilen bu desteğin yaklaşık 4 bin lira ila 31 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.

İlhan, teşvikten yararlanmak için "İstihdam edilecek kişinin son 6 aydır işsiz olması", "Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi" ve "İşverenin özel sektör işvereni olması" şartlarını taşımak gerektiğini bildirdi.

"Kişinin, İŞKUR'a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay ekliyoruz"

18 yaş ve üzeri kadınlar ile 18-29 yaş arasında erkekleri istihdam eden işverenlere 24-54 ay arasında, 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere ise 6-30 ay arasında teşvik verildiğini aktaran İlhan, "Çalışmaktayken 1 Mart 2011'den sonra mesleki yeterlilik belgesi alanları, mesleki ve teknik eğitimini tamamlayanları veya iş gücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere de 12 ay süreyle destek sağlanıyor. Üstelik burada kişinin, İŞKUR'a kayıtlı olması da söz konusuysa bu destek süresine 6 ay daha ekliyoruz." dedi.

İlhan, teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) e-Bildirge uygulamasından başvuru yapabildiğini belirterek, uygulamanın, cinsiyet, yaş, mesleki yeterlilik belgesi kriterlerine bağlı olarak yararlanma süresini otomatik belirlediğini anlattı.

Teşvikten yararlanan işveren ve çalışan sayılarına ilişkin bilgi veren İlhan, "Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığımız son 15 yıllık verileri inceleyip analiz yaptığımızda, yılda ortalama 139 binden fazla işveren ve 307 bine yakın çalışanın bu teşvikten faydalandığını söylemek mümkün. Faydalananların yüzde 55'i kadın, yüzde 45'i ise erkek. Ayrıca bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yıllık ortalama 52 milyar lira tutarında teşvik sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"BU SENE 500 BİNLİ RAKAMLARI GÖRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

İlhan, MYK'nin görevleri arasında belgeli ve nitelikli iş gücünü artırmanın yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kuşkusuz belgeli ve nitelikli iş gücünü artırmak, iş yerinde verimliliği, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koşullarına uyumu sağlayacak ve yeşil dönüşüme katkıda bulunacaktır. Bunların ötesinde, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in hedefleri olan sürdürülebilir iş kavramını da yakalamamızı sağlayacaktır. Son 5 yılın verilerine baktığımızda bu teşvikle, 2020'de 243 bin 724, 2021'de 302 bin 350, 2022'de 360 bin 572, 2023'te 617 bin 200, 2024'te ise 496 bin 342 kişinin istihdama katılması sağlanmış. Yaklaşık 500 bin kişi kadar istihdama katkı sağlanmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu artış trendine baktığımızda bu sene 500 binli rakamları göreceğimizi düşünüyorum."

Mesleki yeterlilik belgesini almak için izlenecek adımların MYK'nin internet sitesinden (www.myk.gov.tr) öğrenilebileceğini ifade eden İlhan, belgenin, Kurum tarafından yetkilendirilen 272 kuruluş aracılığıyla temin edildiğini bildirdi.

Editör: AA AJANS