Mesleki ve Teknik Eğitimde yeni gelişmeler ve planlamalar ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ile bazı kurumların temsilcileri katıldı.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ