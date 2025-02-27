Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda sektör temsilcilerinin ve çalışan sağlığı alanındaki uzmanların bir araya geldiği etkinlik, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çalmaz ve Arş. Gör. Dr. Emre Keleş’in moderatörlüğünde MEHAM Müdürü Prof. Dr. Gülay Yılmazel’in açılış konuşması ile başladı.

21. yüzyılda “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030” çerçevesinde merkezin amaçlarını ve faaliyetlerini açıklayan Prof. Dr. Gülay Yılmazel, Çorum’un bir sanayi şehri olduğunu ve sektöriyel düzeyde dinamiklerinin güçlü olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yılmazel, Çorum’da meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla işveren temsilcileri ve iş sağlığı uzmanları başta olmak üzere yerel kurumlarla işbirliğinin önemini vurguladı.

Editör: SELDA FINDIK

Etkinlikte davetli konuşmacılardan Bilsar İnsan Kaynakları Yöneticisi Ebru Ayvalı, Çorum Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yasin Emre Temur ve işyeri hekimi ve aile hekimi Uzm. Dr. Mustafa Azak, çalışan sağlığı ve uygulamaları hakkında bilgiler verdi.Etkinlikte merkezin 2024 yılında çıkan ‘Meslek Hastalıklarının Epidemiyolojisi ve Çalışan Sağlığında Sürdürülebilirlik’ kitabının tanıtımı yapıldı. Konuşmacılara ve kitabın bölüm yazarlarına teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle etkinlik tamamlandı.