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Geçtiğimiz hafta sonu yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden Çorum Mimarlar Odası İl Temsilciliği’ne seçilen Pınar Karakurt, yeni dönemde yapacakları faaliyetlerle ilgili bir bilgilendirme yaptı.

Yeni mezun meslektaşları için iş imkanı sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapacaklarını belirten Karakurt, “Mesleğimizi öneminin altını çizerek hak ettiği konuma ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Meslektaşlarımızın hayatın her alanında daha aktif söz sahibi olması için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizin silüeti için binalarımızın nitelikli, doğru ve güvenilir bir şekilde yapılması konusunda takipte olacağız. Mimari etkinlikler ve çalışmalarımıza devam ederek mesleğimizin ve meslektaşlarımızın heyecanını canlı tutacağız. Tüm meslektaşlarımızın katılımıyla odamızı hak ettiği konuma ulaştıracağız” dedi.

Çorum Mimarlar Odası 16. Dönem Yönetim Kurulu Pınar Karakurt’un başkanlığında Ali Samet Taş, Rüveyda Kılıç Fındık, Işın Avşar, Buğrahan Kaynak, Güntülü Nur Fuçular, Yasin Zorlu, Eray Yıldız, Gizem Çataroğlu ve Demet Karaçırak’tan oluştu.