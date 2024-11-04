Manisa mesir macunu, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 28'inci ürün oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AB'den coğrafi işaret tescili alan 28'inci ürünün Manisa mesir macunu olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Manisa'ya ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 65 coğrafi işaret ve 6 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

TÜRKİYE'NİN AB COĞRAFİ İŞARET

TESCİLLİ ÜRÜN SAYISI 28'E YÜKSELDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Manisa mesir macununun listeye dahil olmasıyla AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürün sayısının 28'e yükseldiğini belirten Kacır, şunları kaydetti: "41 farklı baharatla hazırlanan, şifalı içeriği ve asırlık geleneğiyle mesir macunumuz kültürel mirasımızın en değerli tatları arasında yer alıyor. Yerel kalkınma hamlesiyle Anadolu'nun zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz."

“MESİR MACUNUNUN ÜNÜ

ARTIK SINIRLARI AŞIYOR”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda katkı maddesi ve koruyucu içermeyen, 41 çeşit baharat ve bitkiden oluşan mesir macununun AB'den tescil aldığını anımsatarak, "Şehzadeler diyarı Manisa'mızın şifasıyla ünlü mesir macunu artık sınırları aşıyor. AB Coğrafi İşaret Tescili alan Manisa mesir macunu ile tescilli ürün sayımız 28'e yükseldi." değerlendirmesini yaptı.

MANİSA'DA SEVİNÇ

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan mesir macununun, daha geniş bir kitleye ulaşabileceğini söyledi.

Tanık, gazetecilere 3 yıl süren çabaların sonucunda mesir macununun tescillenmesinden duydukları mutluluğu anlattı.

AB coğrafi işaretinin ürüne pazarlama ve tanıtım anlamında katkı sağlayacağını ifade eden Tanık, "Artık Manisa mesir macunu, bu belgeyle birlikte yaygınlaşacak. Kentimizin ve ülkemizin turizmine, tanınırlığına katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Tanık, süreçte emeği geçenlere teşekkür ederek, "3 yıla yakın bir zamandan beri çalışma yapılıyor. Türkiye'de AB'den coğrafi işaret tescili alan 28'inci ürün oldu. Bunlar çok önemli belgeler. Manisa mesir macunu bu tescille daha geniş bir kitleye ulaşabilecek." dedi.

MESİRİN TARİHÇESİ

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın hasta olması sonrası Sultan Camisi Medresesi idarecisi ve hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit bitki ve baharat karıştırılarak macun hazırlanır.

Bu macunla şifa bulan Hafsa Sultan, macunun diğer hastalara da verilmesini, talebin artması üzerine ise kağıtlara sarılarak Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını ister.

Mesir macunu, her yıl bahar geldiğinde düzenlenen ve UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde, kentteki Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden şifa niyetiyle saçılıyor.

Mesir macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu ve portakal kabuğu kullanılıyor.

Editör: AA AJANS