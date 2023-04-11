Merzifon mitinginin ardından Amasya’ya geçen Ekrem İmamoğlu, Amasya’da da coşkulu bir kalabalığa seslendi.

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Amasyalı vatandaşlardan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen İmamoğlu, 15 Mayıs sabahı hep birlikte güzel bir güne uyanacaklarını söyledi.

İmamoğlu'nun her iki mitingine Çorum'dan da katılım oldu.

"BİZ ÖZGÜRLÜĞÜNDEN TAVİZ VERMEZ BİR MİLLETİZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz demokrasi aşığı bir milletiz. Özgürlüğünden taviz vermez bir milletiz. Bizi kimse zapt edemez, bastıramaz, alıkoyamaz” dedi.

Amasya’da yağış altında düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara seslenen Ekrem İmamoğlu, “Milletimizle beraber bolluk ve bereketle ıslanacağız. Gözyaşıyla değil, umutsuzlukla değil. Umutla, bereketle, bollukla, birbirini severek, coşarak tatlı tatlı ıslanacağız. Biz demokrasi aşığı bir milletiz. Özgürlüğünden taviz vermez bir milletiz. Bizi kimse zapt edemez, bastıramaz alıkoyamaz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na destek isteyip Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin birlikte kazanmayı hedeflediğine işaret eden İmamoğlu, “14 Mayıs başka bir seçim. İkna edin, sandıkta görev alın, oy kullanın. Türkiye sandıkta oy kullanma rekoru yaşayacak. Bu seçim milletimizin yüzyılının seçimi. 21. yüzyılın seçimi. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl seçimi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının seçimi. Onun için çok önemli” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, halka seslenerek "Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Merzifon ve Amasya mitinglerine Çorum’dan da; CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız, Burçin Solmaz Polat, CHP Kadın ve Gençlik Kolları ile çok sayıda partili katıldı. (Haber Merkezi)