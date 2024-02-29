Çorum Belediye Spor Kulübü masa tenisi özel sporcusu Merve Peker, bu yıl da Özel Sporcular Trisome Games’de (Down Sendromlu Sporcular Dünya Şampiyonası) Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

19-26 Mart tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Down Sendromlu Sporcular Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcuları belirlemek amacıyla Ankara’da milli takım kampı yapıldı. Daha önce Dünya şampiyonluğu bulunan Merve Peker, kamptaki performansıyla şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek milli takıma seçildi.