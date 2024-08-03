Ahlatcı Çorum FK’nın 24 yaşındaki sol beki Mertcan Aşçı, yaşadığı sakatlık sonrası bıçak altına yattı.

Bolu kampının son antrenmanında sol dizinden sakatlanan ve çekilen MR’da çapraz bağlarının koptuğu anlaşılan Mertcan Aşçı Ankara’da ameliyat oldu. Ameliyatın gayet başarılı geçtiği ve genç oyuncunun rehabilitasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalacak olan Mertcan Aşçı, Çorum FK tarafından kiralık gönderilmişti. Geçen sezonun ilk yarısında Zonguldak Kömürspor, ikinci yarısında ise Malatya Arguvanspor forması giydi. Sezonun genelinde 27 resmi karşılaşmada 2.340 dakika süre aldı. Bu maçlarda 1 gol atan başarılı savunma oyuncusu, 3 sarı, 1 kırmızı kart gördü.