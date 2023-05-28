Güreş Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan ve Ordu’da düzenlenen Tevfik Kış & Kenan Şimşek Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Çorumlu güreşçilerden Mert İlbars, şampiyon oldu.

26 ilden 37 kulüp ve 307 güreşçinin katıldığı şampiyonada, 60 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Mert İlbars, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde, Kayseri Şekerspor’dan Cihan Yaşar ile karşılaşan İlbars, rakibini yenmeyi başardı ve Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Kariyerinde birçok Türkiye şampiyonluğunu bulunan Mert İlbars, Ordu’daki altın madalya şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Mert İlbars’ın Türkiye şampiyonluğunu kazandığı 60 kiloda, Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Kazım Tikenci ve Ankara ASKİ’den Doğuş Ayazcı üçüncülüğü paylaştılar.

Takımlar genel klasmanında ise, Ankara ASKİ 235 puanla şampiyonluk kupasının sahibi olurken, Kayseri Şekerspor 151 puanla ikinciliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor da 95 puanla üçüncülüğü elde etti.