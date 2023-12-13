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S.S Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde düzenlenen anahtar teslim töreninde konuşan Başkan Aşgın, Çorum’un, en çok birliğin, en çok beraberliğin, en çok kardeşliğin yakıştığı şehir olduğunu ifade etti.

“Nerde birlik, nerde beraberlik, nerde samimiyet var Allah’ın yardımıyla da çok güzel işler oluyor. Onlardan bir tanesi de Zanaatkârlar Yapı Kooperatifimiz’dir” diyen Başkan Aşgın, “Zanaatkarlar yapı kooperatifinin üzerinden pandemi, deprem geçmiş olmasına rağmen, sitede işyerlerinin yüzde 50’sinin tamamlanmış olmasından kıvanç duydum. Bu anlamda kooperatifin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen, başta kooperatif başkanı, yönetim kurulu üyeleri, yüklenici firma sahibi İrfan Yaşar ve ekibi olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Zeki Gül’ün de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda görevli iken katkı ve desteklerinin olduğunu bildiğini anlatan Başkan Aşgın, “Ona da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun” dedi.

Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi ve diğer esnaf sitelerinin şehrin geleceği bakımından çok özel hususiyetlerinin olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Çünkü biz şehircilik olarak şehrimizi ileri taşımak istiyoruz. Çevreye duyarlı şehir algısını, tertemiz şehir algısını ileri taşımak istiyoruz. Bu anlamda bu sitelerin yapılmış olması bizim elimizi güçlendiriyor. Belki düne kadar şehir içindeki hurdacılara burayı boşaltın deseydik bu zulüm olabilirdi. Ben buradan Çorum merkezde hurdacılık yapan tüm esnafa çağrımı yapıyorum. Biz esnaf dostu belediyeyiz. Esnafı yaka paça atma işimiz olmadı, asla da olmaz. Bizim esnafımız da buna müsaade etmez. Karşılıklı rıza, diyalog ve muhabbetle inşallah hurdacıları taşıyacağız” açıklamasında bulundu.