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İlimiz merkez, ilçeleri ve bazı köylerinde arazi toplulaştırma çalışmalarının yapıldığı, toplulaştırma yapılan arazilerde yolların kumlama yapılarak halka hizmete sunulmasının öngörüldüğü ancak toplulaştırma yapılan yerlerdeki yolların düzenli yapılmaması nedeni ile köy halkının memnun olmadığı ve bu yolların da bakımının Özel İdarece yapılması talepleri ile ilgili önerge hakkında Köy İşleri Yol Ulaşım Altyapı Komisyonu’nun raporu üyelerin bilgisine sunuldu.

Komisyon Başkanı Duran Bıyık, DSİ 54. Şube Müdürlüğü’nden aldıkları bilgilere göre Çorum merkez ilçesi köyleri ile Alaca’daki arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlandığı, Alaca’da çalışmaların kesin kabulünün yapıldığı ve çalışmaların geçici kabul aşamasına geldiğini bildirdi.



Merkez köylerinde Çorum Düvenci Arazi Toplulaştırma ve TİGH projesi kapsamında 125 kilometre yolun imalatının 2024 yılı planlamasına dahil edildiğini de belirten Bıyık, “Arazi toplulaştırma kapsamında yapılan yollar tarla içi yol olup, sözleşme ve eklerine göre imalatı yapılarak kullanıma sunulmuştur. Bu yollar tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesine yönelik imal edilmiştir. Vatandaşlarımız karayolları standartında yol yapılmasını istediği için şikayet etmektedir” dedi.