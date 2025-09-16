Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı'nın kararına göre, Türkiye genelinde 27 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine terfi etti.

Söz konusu karar ile çok sayıda mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi. Kararda ismi geçenler şöyle: “Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Amasya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Mülkiye Müfettişi Zafer Yiğit, Avanos Kaymakamı Osman Bilici, Sakarya Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Aksaray Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Mülkiye Müfettişi Hamza Türkmen, Gümüşhane Vali Yardımcısı Serhat Doğan, Diyarbakır Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Mülkiye Müfettişi Emre Yalçın,

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Mülkiye Müfettişi Yakup Güven, Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Nur Sevinç Özbek Çakas, Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Mülkiye Müfettişi Arif Oltulu, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Mülkiye Müfettişi Bayram Türker, Aksaray Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk, Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu, Van Vali Yardımcısı Tuğba Polat ve Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar.”

