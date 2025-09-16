Toplantı, yoklama ve açılışın ardından bir önceki meclis kararlarının okunup onaylanması ile başladı. Ardından yönetim kurulu tarafından hazırlanan aylık faaliyet raporu ve mali durum raporu meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

Çorum sanayisinin gelişimi, ticaret hacminin artırılması ve üyelerin sektörel talepleri hakkında yapılan değerlendirmeler de gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. Görüşmeler sırasında, kent ekonomisini ilgilendiren güncel gelişmeler ve önümüzdeki dönemde planlanan projeler üzerinde fikir alışverişi yapıldı. Meclis üyeleri, sektörlerden gelen talepler ve öneriler konusunda söz alarak görüşlerini dile getirdi.

Gündem maddelerinin tamamının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından Meclis Başkan Yardımcısı Erol Taş, katılım ve katkılarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

TSO yönetimi, alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

