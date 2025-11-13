Altın piyasasında son 46 yılın en dikkat çekici dönemi yaşanıyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) Aralık ayında faiz indirimine gideceği beklentisi ve hükümetin yeniden açılmasına dair gelişmeler, fiyatları yukarı taşıdı. Ancak üç günlük yükselişin ardından altın 13 Kasım 2025 Perşembe günü hafif düşüşle güne başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 13 Kasım 2025 altın fiyatları alış satış tablosu.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmelerden sonra yatırımcıları gözü altın fiyatlarının güne nasıl başladığı. Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Peki bugün gram altın ne kadar? Çorum'da altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar 2025? 2025 1 ayında altın ne kadar? 2025'te altın en yüksek ne kadar gördü? İşte 13 Kasım 2025 Çorum'da güncel altın fiyat listesi…

ALIŞ SATIŞ 24 AYAR 1 GR 5.863 5.967 ÇEYREK 9.546 9.830 YARIM 19.095 19.645 TAM (ATA) 39.090 39.328 22 AYAR BİLEZİK 5.380 5.570

NOT: ALTIN VERİLERİ ANLIK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.