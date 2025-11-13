Postane önünde düzenlenen basın açıklamasında MYP İl Başkanı Vatansever, insanlığın sessizliğini eleştirerek, mazlumların sesi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Konuşmasına, Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen askeri uçak kazasında şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için başsağlığı dileklerini ileten Vatansever açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada bir açıklama değil, insanlığın yüzüne tutulmuş vicdan aynasını kaldırıyoruz. Doğu Türkistan’da yaşanan zulüm, mazlumların çığlığıdır. Suskun dünyanın utancıdır. Bir mazlumun gözyaşı, bütün insanlığın sorumluluğudur.”

Doğu Türkistan’daki baskı ve insan hakları ihlallerine dikkat çeken Vatansever, orada yaşananların sadece bir baskı değil, insanlık suçu olduğunu vurguladı.

“O topraklarda dilimiz yasaklanıyor, inancımız hedef alınıyor, kimliğimiz silinmek isteniyor. Bu bir soykırımdır. Ama biz susmayacağız. Çünkü bizim damarlarımızda mazlumu korumak için ant içmiş bir ecdadın kanı akıyor.”

Açıklamasında gençlere de seslenen Vatansever, Doğu Türkistan davasının Türk gençliğinin omuzlarında yükseleceğini belirterek, şu mesajı verdi:

“Kıymetli gençler, unutmayın; Doğu Türkistan’daki mazlumların duası sizin omuzlarınızdadır. Sizler bu davanın taşıyıcısısınız. Bugün Çorum’dan yükselen bu ses, yarın Ankara’da, İstanbul’da, Bakü’de yankılanacak. Bir gün Doğu Türkistan’da ezanlar yeniden özgürce okunacak, Türk bayrağı gururla dalgalanacak. O güne kadar bu dava sürecek, bu ses susmayacak.”

Muhabir: Haber Merkezi