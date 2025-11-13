Tarımsal üretimin artırılması noktasında çiftçilerin yaşadığı bazı sorunların hızla düzeltilmesi gereğine dikkat çeken Çelik, sorunların bir kısmının Tarım Bakanlığı tarafından çözüme kavuşturulduğunu ancak halen bazı sorunların tarımda potansiyelin tamamının kullanımını engellediğini bunun da beklenen üretim artışını sağlayamadığını söyledi.

Çelik, üretim artışı için öncelikle girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine işaret ederek “ Bunu sağlayamazsak üretimde beklenen artış ve gelişmeyi yakalayamayız. Bu anlamda çiftçilerimizi, yetiştiricilerimizi en çok zora sokan gübre, mazot, yem, elektrik, ilaç, işçilik gibi giderlerin düşürülmesi yanında modern üretim teknolojilerine geçilmesi ve girdilerin bilinçli kullanımı konusunda gerekli çalışmaların öncelikli olarak yapılmasını bir mecburiyet olarak değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan çiftçilere verilen desteklerin üretim sezonunun başında verilmesinin üretim artışına olumlu yansıyacağının altını çizen Çelik, gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimin artmasıyla gıda güvenliğinin sağlanacağını ve olası gıdasızlık felaketinin önüne geçileceğini vurguladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR

Çelik, tarımsal üretimi etkileyen iklim değişikliğinden kaynaklı sorunlar olduğunu belirterek “ Sulama suyunun yetersizliği ekili alanlarda verim ve kaliteyi olumsuz etkilemektedir. Tarımsal sulamada yüzde altmışlara varan oranlarda su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerinin acilen yaygınlaştırılması, bunun içinde modern sulama sistemlerinin teşvik edilmesi, sulama projelerinin tamamlanması, kuraklığa dayanıklı kültür bitkileri tarımının yaygınlaştırılması gibi hususlar olabildiğince en kısa zamanda hayata geçirilmeli, su yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır” dedi.Tarımsal üretimin artırılması için topyekûn üretim seferberliği ilan edilmesini talep eden Çelik “ Çiftçilerin tarımsal üretimde karşılaştığı engellerin kaldırılması, destekleme kapılarının sonuna kadar açılması ülkemiz geleceği açısından hayati derecede önem arz etmektedir. Gıda üretiminin sürdürülebilir olması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Üreticinin emeğini koruyan, gençleri üretime teşvik eden, kırsalı yeniden canlandıran bir anlayışın hayata geçirilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin geleceği tarımdadır, üretimdedir. Üretmezsek tüketemeyiz, tükeniriz. Tükenmemek için de tarımsal üretimi artırmak zorundayız. Devletimizin toplam bütçesi içerisinde tarıma ayrılan payın sonuna kadar kullanılması hatta artırılarak yerinde ve zamanında kullanılması geleceğimiz açısından son derece önemlidir. “ değerlendirmesinde bulundu.TÜRKYED Genel Başkanı Çelik, öte yandan hayvansal üretimde küçükbaş hayvancılığa özel önem verilmesine vurgu yaparak küçükbaş hayvancılığın ülke ekonomisi ve kırsal hayatın merkezine taşınması gerektiğini sözlerine ekledi.