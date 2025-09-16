Hizmet üretim endeksi, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, Temmuz ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,0 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,6 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 14,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 15,7 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,3 arttı.

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,7 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,4 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,3 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,4 azaldı.

Muhabir: Haber Merkezi