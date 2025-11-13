TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçe oda başkanlarıyla birlikte AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’yı ziyaret etti. Ziyarette tüm ticari araç sahiplerini ilgilendiren mülkiyet yasası, basit usulden gerçek usule geçişi öngören karar, hasılat esaslı vergilendirme ve ticari plaka satışlarındaki vergi yükü gibi ulaşım esnafını doğrudan etkileyen konular ele alınarak, söz konusu hususların çözümüne yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ulaşım sektörünün güncel sorunlarının görüşüldüğü ziyaretin ardından açıklamada bulunan TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, "Sayın Efkan Ala’nın aktardığımız hususlara yönelik yapıcı yaklaşımı bizleri son derece memnun etmiştir. Kendilerine göstermiş oldukları ilgi, alaka ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen ziyarete Bursa Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Sadi Aydın, Tokat Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Atasoy, Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Tekirdağ Servis Araçları İşletmeciliği Esnaf Odası Başkanı Aşkın Gündoğdu, Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz, Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek, Kırıkkale Servis Araçları ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Behzat Yerlikaya, Bursa Karacabey Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Ramazan Bay ve Bilecik Bozüyük Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Necati Arslan katıldı.