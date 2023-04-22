Köy Hizmetlerinden emekli Kazım Özkan'ın eşi, Tapu Müdürlüğünde çalışan Sami Özkan, SMMM Selami Özkan ile öğretmen Sadettin Özkan'ın annesi, CHP İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan ile İsmail, Mehmet, Musa ve Ali Arslan'ın ablaları, Binnaz ile Zekine Özkan'ın kayınvalidesi, Muharrem Bozdoğan'ın teyzesi olan Mercan Özkan'ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Nurettin Aksoy’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen “Hakkı Yürüme Erkanı”nın ardından merkez Mustafa Çelebi Köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Ümit Er, Milletvekili Adayları; Mehmet Tahtasız, Burçin Solmaz Polat, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, EMEP Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş, belediye meclisi üyeleri, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatadaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)