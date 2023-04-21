Köy hizmetlerinden emekli Kazım Özkan'ın eşi, Tapu Müdürlüğünde çalışan Sami Özkan, SMMM Selami Özkan ile öğretmen Sadettin Özkan'ın annesi, CHP il yöneticisi Duran Arslan ile İsmail, Mehmet, Musa ve Ali Arslan'ın ablaları, Binnaz ile Zekine Özkan'ın kayınvalidesi, Muharrem Bozdoğan'ın teyzesi olan Mercan Özkan'ın cenazesi 22/04/2023 (Cumartesi) tarihinde saat 14:00'de Hacı Bektaş Vakfı'ndan alındıktan sonra Mustafa Çelebi Köyünde toprağa verilecek.

Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.(Haber Merkezi)