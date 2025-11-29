Çorum’da hayat boyu öğrenme alanındaki yerel potansiyeli, imkânları ve ihtiyaçlarının analiz edilerek tüm paydaşların ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi amacıyla organize edilen Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü katkısı ile düzenlenen çalıştay Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Çalıştayın açılışına Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve paydaşlar katıldı. Halk eğitim merkezleri, okullar, ilgili sektörler ve sivil toplum kuruluşlarından 38 dış paydaş ile eğitim camiasından 47 iç paydaş olmak üzere toplam 85 katılımcının yer aldığı çalıştayda 7 farklı çalışma masasında “Çorum Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şubesi”nin mevcut durumu ve güçlü yarınlar için yol haritası ele alındı.

“EĞİTİMİ DUVARLAR ARASINA HAPSETMEYİ REDDEDİYORUZ”

Çalıştayın açılış konuşmasında söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, “Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modeli eğitimi sadece okul duvarları arasına hapsetmeyi reddeder. Bugün burada, tüm paydaşlarımızla birlikte Çorum'un öğrenme ekosistemini güçlendirecek somut adımları belirlemek üzere bir aradayız. Çalıştayımızın, ilimizin eğitim geleceği için bir dönüm noktası olacağına inanıyorum” dedi.

MERCAN’DAN AİLE VE KADIN VURGUSU

Açılış konuşmalarında söz alan Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, hayat boyu öğrenme sürecinin toplum kalkınmasındaki kritik rolüne dikkat çekti ve özellikle kadınların bu süreçteki önemini vurguladı.

Yeliz Mercan, “Hayat boyu öğrenmenin en kilit oyuncusu ise şüphesiz ki kadınlarımızdır. Kadınlar, aile içinde eğitimin ilk tohumlarını atan ilk öğretmendir” ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Mercan, yerel stratejilerin belirlenmesinde, kadınların üretkenliğini artıracak, sosyal hayata katılımını kolaylaştıracak ve ekonomik bağımsızlığını destekleyecek eğitimlere öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Mercan, “Unutmayalım ki, kadının öğrenme motivasyonu, tüm aileyi içine alan bir başarı çarpanıdır” diyerek çalıştaydan çıkacak sonuçların aile yapısını güçlendireceğini belirtti.

YEREL STRATEJİLER ŞEKİLLENDİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalıştayın temel amacı; öğrenme süreçlerini okul dışına taşıyan, evde, işte ve yaşamın her alanında devam eden dinamik bir eğitim kültürünü kentte tesis etmek oldu. Programda, Cumhuriyetin 100. yılı vizyonu olan “Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modeli” değer temelli, beceri odaklı yaklaşımının yerel dinamiklere nasıl entegre edileceği detaylıca ele alındı.

85 UZMAN ÇÖZÜM ÜRETTİ

Halk eğitim merkezleri, okullar, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinden oluşan toplam 85 kişilik uzman kadro, kurulan 7 farklı çalışma masasında yoğun bir analiz çalışması yürüttü. Masalarda, "Çorum Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şubesi"nin güçlü ve zayıf yönleri, yerel sektör beklentileri ve eğitimin sürdürülebilirliği masaya yatırıldı. Çalıştay sonunda elde edilen tüm detaylı bulgular ve somut çözüm önerileri, hızla bir stratejik rapora dönüştürülecek. Bu rapor, Çorum'un önümüzdeki dönem eğitim planlamalarına doğrudan yön verecek ve somut projelere dönüştürülerek uygulamaya geçiş hızlandırılacak.

Çalıştayın kapanışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, ortaya çıkan ortak aklın yerel yönetimler için ne denli kıymetli olduğunu vurguladı.