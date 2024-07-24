24 Temmuz Basın Bayramı nedeni ile bir kutlama mesajı yayınlayan Fatih Okumuş; “Ülkemizde sivilleşmenin gelişmesinde, milletin değerleriyle buluşmasında değerli basınımızın çok değerli katkıları olmuştur” dedi.

Okumuş sözlerini şöyle sürdürdü: “Zor şartlarda mesleğinin gereğini yerine getiren, sorumluluğunu bilen ve sivil toplum örgütlerine desteğini hiçbir zaman esirgemeyen değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum”

Editör: SELDA FINDIK