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Teklifle en düşük kamu görevlisi maaşının 2024 yılının Ocak ayında 29 bin 700 liraya çıkacağını söyleyen Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Çorum Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Fatih Okumuş, “2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle refah payı dahil, birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış, 2025 yılı için; 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz” dedi.

Ocak ayından bu zamana dolar kurunda yüzde 46, gram altında yüzde 47’ye yakın yükselişin olduğunu söyleyen Okumuş, “Özellikle son 1 aylık süreçte; akaryakıtta yüzde 40’ın üzerinde artışın yaşandığı ve bu ekonomik tablonun vergiler, emtia ve zorunlu giderlere yansıdığı bir dönemde toplu sözleşmeye gidiyoruz. Bu noktada, kamu işveren tarafı da mali disiplin politikaları, ekonomide dengeleme ve tasarruf tedbirleri gibi gerekçeler yerine, ekonominin gerçek verilerini dikkate alarak; alım gücünü yükseltecek, reel geliri artıracak tekliflerle masaya gelmelidir” dedi.

Geçtiğimiz iki yıllık süreçteki enflasyon verilerini dikkate alarak 2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle refah payı dahil, birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istediklerini belirten Okumuş, “2025 yılı için ise Türkiye’nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla; 6’şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz. İki yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte; vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 olacaktır” ifadelerini kullandı.

Okumuş, diğer tekliflerini şöyle sıraladı: “Enflasyon farkının; dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilmesini ve en az 2 puan artırımlı ödenmesini; toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 1000 lira olarak ödenmesini; kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini; 1. dereceye yükselmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600 olmasını; 8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını; gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini istiyoruz.”