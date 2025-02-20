Okul sporları faaliyet programı gereğince düzenlenen Küçükler Yüzme İl Birinciliğinde kulaç atan Çorum Doğa Koleji öğrencisi Melisa Özçerezci’nin üç kategoride birinci olması okulunda sevinçle karşılandı.

Melisa Özçerezci, 50 metre kelebek, 50 metre kurbağalama ve 100 metre kurbağalama stillerinde birinci olarak büyük bir başarıya imza atarken, 12-13 Nisan tarihlerinde Sinop’ta düzenlenecek grup yarışmalarında Çorum’u temsil etme hakkı kazandı.

Çorum Doğa Koleji idarecileri, küçük yüzücünün elde ettiği büyük başarı karşısında duydukları memnuniyeti dile getirirken, öğrencilerinin Sinop’ta da hem Çorum’u, hem okullarını en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını belirttiler.