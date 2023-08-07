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Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan 8.Ödüllü Trap yarışlarında heyecan sona erdi. Melikgazi Atış Poligon'unda gerçekleşen yarışlarda 15 ilden 276 sporcu mücadele etti. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın da yakından takip ettiği trap yarışları profesyonel erkekler (21 yaş üstü), profesyonel erkekler (20 yaş altı), profesyonel kadınlar, Avcılar Genel ve Veteranlar olmak üzere 5 kategoride yapıldı.



Renkli görüntülere sahne olan atışlar sonunda profesyonel erkekler (21 yaş üstü) kategorisinde Yasin Yetim birinci, Ahmet Deli ikinci, Şahin Tayoğlu üçüncü oldu. profesyonel erkekler (20 yaş altı) kategorisinde ise Talip Kalaycıoğlu birinci, İsa Caymaz ikinci, Efe Turaloğlu üçüncülüğü elde ederken, profesyonel kadınlar kategorisinde ise Nazlı Nur Mutlu birinci, Sercan Taştan ikinci, Buket Sin ise üçüncü olmayı başardı. Avcılar Genel kategorisinde birincilik kürsüsüne Uğur Kaya çıkarken, Halit Akkaya ikinci, Umut Çağlar ise üçüncü oldu. Son olarak veteranlar kategorisinde ise Murat Aktaş birinci, Osman Türkmen ikinci, Zafer Yenice üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak sporun her branşına destek olamaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Aşgın, trap yarışlarına olan ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getirerek "Daha güzelini yapmanın gayretinde olacağız." dedi.

Aşgın'ın konuşmasının ardından dereceye giren sporculara toplam 104 Bin TL para ödülü verildi.