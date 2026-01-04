Çorum’da Mekke’nin Fethi’nin 1395. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi” programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Millî Gençlik Vakfı (MGV) Çorum Şubesi tarafından organize edilen program Devlet Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Geceye konuşmacı olarak Mavi Marmara Gazisi ve Sumud Gönüllüsü Fikret Bayram katıldı. Program kapsamında sahne alan Grup Sadâ ve Grup Çağrı, seslendirdikleri ezgiler ve okudukları şiirlerle katılımcılardan büyük beğeni topladı. Duygu dolu anların yaşandığı gecede, salonu dolduran izleyiciler eserlere hep birlikte eşlik etti.

Programda ayrıca Siyer-i Nebi Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödüller, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Valisi Ali Çalgan tarafından verildi.

Muhabir: SELDA FINDIK