Liseden yapılan açıklamaya göre; Romanya koordinatörlüğünde kabul edilen Portekiz, İtalya, Polonya ve Türkiye ortaklığı ile yürütülen RENEWABLE ENERGY IN THE WATER; ENERGY&FOOD; Remember the Future and Save Today!” isimli Erasmus+ projesinin üçüncü toplantısı 29 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Polonya’da gerçekleştirildi.

Ev sahibi okul Polonya; misafirleri için bir karşılama programı hazırladığı programda tüm gruplar ülkelerini, şehirlerini ve okullarını tanıtan sunumlar yaptılar. Her ülke kendi kültürüne ait bir dans gösterisi sergiledi.

POLONYA’DA ERİK DALI OYNADILAR

Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri de Harmandalı ve Erik Dalı gösterisini sergilediler. Gösteri sonunda bütün öğrenci ve öğretmenler davet edilerek tüm farklılıkların yok olduğu dil, din, kültür farkı gözetilmeden insan olmanın güzelliği paylaşıldı.

Farklı ülkelerden gelen proje grubu öğrencileri için tanışma aktiviteleri, yarışmalar, etkinlikler düzenlendi. Krakow şehrinin tarihi ve kültürel güzellikleri tanıtıldı, gezdirildi. Polonya’daki ev sahibi okul tarafından seminer düzenlendi. Seminerde sunumu gerçekleştiren uzman tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi, kullanımı, enerji piyasasındaki yüzdesi, ülkenin bu konudaki politikaları ve Yeşil Enerjinin önemi hakkında bilgi verildi.

Bu Erasmus+ projesi, farklı ülkelerden öğrenci ve öğretmenlerin bir araya gelerek sürdürülebilir uygulamaları öğrenmeleri için önemli bir fırsat sağladı.