Çorum Merkez Kazıklıkaya Köyü’nden, Şirin Uygun’un eşi, Gazi, Süleyman, Hasan, Hüseyin Uygun ile Emine Akdağ ve Zekine Sezgin’in babaları Mehmet Uygun (86) vefat etti.

Rahatsızlığından dolayı hayata veda eden Mehmet Uygun, ailesi ve sevenlerini üzüntü içerisinde bıraktı. Merhumun cenazesi bugün saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Kazıklıkaya Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ