Çorum’un tanınmış simalarından, İstanbul Kadıköy’de yaşayan iş insanı Mehmet Ünal’ın kızı, Avukat Ahmet Ünal ile ECA Yetkili Servisi Metin Ünal’ın yeğenleri Elif Beyza Ünal, Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde düzenlenen nikah töreniyle, Buğra Acar’la hayatını birleştirdi.
Nikahtan sonra yine Maltepe’deki Lakerda Balık Restaurant’da düğün yapıldı.
Gelin Elif Beyza (Ünal) Acar, yüksek inşaat mühendisi, damat Buğra Acar ise Akbank Genel Müdürlüğü’nde görev yapıyor.
ÇORUM HABER, Ünal ve Acar ailelerini kutlar, Elif Beyza ile Buğra’ya ömür boyu mutluluklar diler.
Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ