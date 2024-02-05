Tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutladığını ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kandilin milletimize barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Milletvekili Tahtasız mesajında şu görüşlere yer verdi; “Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Cenab-ı Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili’ni yeniden idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 6 Şubat depreminin yıldönümüne denk gelen bugün de depremde yitirdiğimiz binlerce vatandaşımızla birlikte, şehitlerimizi ve tüm yitirdiklerimizi dua ve rahmetle bir kez daha anacağız.

Miraçta kederi, çaresizliği, ümitsizliği bir kenara koyup yeniden yola çıkma vardır. Miraçta arınma, durulma, korunma ve kollanma vardır. Ve miraçta alınması gereken ibret ve dersler vardır. Tüm Müslümanların bu kutlu gecede alınması gereken ders ve ibretleri almasını temenni ediyor, edilen duaların kabul olmasını diliyorum.”

(Haber Merkezi)