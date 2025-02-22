Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 14. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP TBMM Grubu’nda imza verdi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizin 14’üncü Cumhurbaşkanı olmak üzere resmi müracaatını yapan Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için biz de imzamızı verdik. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Güneşe akın var akın! Ekrem İmamoğlu’nu 14’üncü Cumhurbaşkanımız olarak göreceğimiz günler çok yakın!” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının ülke, millet ve CHP için hayırlı olması temennisinde bulunan Mehmet Tahtasız, seçim sürecinde birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını vurguladı.

Editör: Haber Merkezi