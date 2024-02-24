Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili’ne erişmenin mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Tahtasız, şunları söyledi:

“Gönül dünyamızı temizleme ve yaşadığımız hayatı sorgulama imkânı sunan bu özel gece; kendimize, ailemize, çocuklarımıza, vatanımıza ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamak, ümitlerimizi tazelemek, kırılan kalpleri onarmak ve tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmak için büyük bir fırsattır. İnsanları birbirlerine yaklaştıran bu günde, karşılıklı sevgi ve saygının egemen olduğu bir ortamda bütün güzelliklerin paylaşılmasını diliyorum. Yapılan ibadetler kabul ve makbul olsun. Halkımız yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılardan bir an önce kurtulsun.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Çorumlu hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemiz ve İslam aleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, aziz milletimizin hak ettiği şekilde bolluk ve refah içerisinde yaşayacağı günlerin gelmesini temenni ediyorum.” (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ