

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın teyzesi Fatma Kaya bugün Ankara’da vefat etti.

Milletvekili Tahtasız (anne yarım) dediği teyzesi Fatma Kaya’nın vefatından duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Fatma Kaya’nın cenazesi yarın (19 Ocak 2025 Pazar günü) öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, başta CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi