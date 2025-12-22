Belediye İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığı görevini 26 yıldır sürdüren Mehmet Şen düzenlenen 13.’ncü olağan genel kurulda yeniden güven tazeleyerek başkanlığa seçildi.

Türk-İş’e bağlı Belediye – İş Sendikası Çorum Şubesi’nin 13’ncü olağan genel kurulu önceki gün Anitta Otel’de gerçekleştirildi. Mehmet Şen’in tek aday olduğu Genel Kurul’un Divan Başkanlığı’na Belediye İş Sendikası Genel Merkez Denetleme Kurulu Raportörü Gamze Ceylan getirilirken, Divan Başkan Yardımcılığı’na Belediye İş Sendikası Genel Denetleme Kurulu Üyesi Kübra Çetinkaya, Divan Katip Üyeliklere ise Belediye İş Sendikası Çorum Şube Denetleme Kurulu Üyesi Ayşegül Kızıltepe, Merzifon Tansa A.Ş. İşyeri Temsilcisi Dilan Yıldız ve Oğuzlar Belediyesi LTD. ŞTİ. İşyeri Temsilcisi Esma Afşar seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongreye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, İYİ Parti İl Başkanı Hakan Tekercioğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Faruk Özyılmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Türk-İş İl Temsilcisi İhsan Üçtepe, Emekliler Derneği Şube Başkanı Hıdır Kınıklı, Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Emir Dağaşan, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 136 delege katıldı.

Mehmet Şen’in katılımcıları selamlaması ile devam eden genel kurulda Genel Başkan Yurdakul, Milletvekili Tahtasız, Belediye Başkanları Kargı, Cebeci ile İsbir birer konuşma yaptı. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunarak ibrası ile devam eden kongrede daha sonra seçimlere geçildi.

Tek adayın yer aldığı seçimde Belediye-İş Sendikası Çorum Şubesi’nde Mehmet Şen’in Yönetim Kurulu’nda “Doğancan Gül, Rıza Kayar, Özcan Sayar, Özcan Dalyan” Denetleme Kurulu’nda “Muharrem Aktaş, Ayşegül Kızıltepe ve Alparslan Tunga” Disiplin Kurulu’nda “Ayşe Sargın Cansu, Gökhan Yardımcı ve Mesut Kambur” yer alırken, Üst Kurul Delegesi olarak ise Mehmet Şen, Doğancan Gül, Rıza Kayar, Özcan Sayar ve Çağrı Sözal belirlendi.

Kongrenin son bölümünde ise Genel Başkanı Nihat Yurdakul’a Mehmet Şen ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci tarafından birer plaket verildi. Daha sonra ise bugüne kadar sendikalarına çeşitli alanlarda hizmet veren ve emekliye ayrılarak Giresun Tirebolu’da noterlik yapmaya başlayan Alparslan Bıyıkoğlu, Sungurlu Belediyesi’nden emekliye ayrılan Şube Başkan Yardımcısı Dursun Kaymış, Merzifon Belediyesi’nden emekliye ayrılan Hüseyin Dilbir ile Mehmet Ovalı’ya da plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Muhabir: Haber Merkezi