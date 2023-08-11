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Bir süredir Çorum Özel Hastanesi’nde tedavi gören Mehmet Özdemirci, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Çorum’un tanınmış ailelerinden Çöphüseyinoğlu’nun eczacı kızı merhume Şainaz Çöphüseyinoğlu'nun eşi, Evren (Özdemirci) Kılıç ile Metin Özdemirci’nin babası olan Mehmet Özdemirci, yakın zamanda eşi Şainaz’ı kaybetmişti.

Avukat Filiz İlkyaz ile ikinci bir evlilik yapan Mehmet Özdemirci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aslen Merkez Ahmetoğlan Köyü nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Özdemirci'nin cenazesinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.