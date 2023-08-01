Çorumlu atlet Mehmet Kalyoncu, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Cezmi Or Atletizm Yarışmalarında birinciliği aldı.
Türk atletizminin unutulmaz rekortmenlerinden Cezmi Or adına bu yıl 78.’si düzenlenen Turkcell Uluslararası Cezmi Or Yarışmaları, İstanbul’da tamamlandı. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun (TAF) organize ettiği yarışlar Atatürk Olimpiyat Stadı pistinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Cezmi Or Kupası'nın verildiği erkekler 100 metre yarışında 10.96'lık derecesiyle milli atlet Anthony George Smith, ilk sırayı alırken, Çorumlu atlet Mehmet Kalyoncu 1500 metrede yarıştı. Kalyoncu, koşuyu 3.55.70’lik derecesiyle birinci bitirerek şampiyonluk ipini göğüsledi.