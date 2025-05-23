Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Muay Thai Şampiyonası 18-21 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin ter döktüğü şampiyonada Çorum Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’ndan Mehmet Emin Öztemiz 57 kiloda tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencilerinden Tuba Çapar ise 54 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Editör: RIFAT KARA