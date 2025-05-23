Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü proje kapsamında, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Futbol İl Karması Seçme Sonuçları açıklandı.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ile antrenörler Hüseyin Eğer ve Mustafa Veran nezaretinde gerçekleştirilen seçmeler sonucu 14 oyuncu belirlendi. Oyuncular ve kulüpleri şöyle: Rüzgâr Arslanoğlu, Kaan Yılmaz, Muhammed Talha Köseoğlu, Baran Bölükbaş, Rüzgar Efe Faruk, Ali Sarper Yoldaş ve Hamdullah Efe Ergün (Çorum FK), İlker Furkan Koç, Sefa Gürel, İhsan Emre Öztürk (Mimar Sinanspor), Emirhan Dokuyucu, Kuzey Kanan, Berat Ceylan (Vefaspor) ve Poyraz Bıyıksız (İl Özel İdaresi)

Çorum Karması, 24-27 Haziran tarihlerinde Karabük’te düzenlenecek ANALİG 1.Tur Grup Birinciliğinde Çorum’u temsil edecek.