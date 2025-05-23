Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Curling İl Temsilciliği tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Kupası Floor Curling Turnuvası Dodurga’da yapıldı. Dodurga İlçe Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya 22 takımdan 66 sporcu katılım sağladı. Yıldızlar, gençler ve veteranlar (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride yapılan müsabakalar sonunda yıldız erkeklerde Şehit Mustafa Alıcı Ortaokulu birinci, Zeminin Kartalları takımı ikinci oldu. Genç kızlarda ise birincilik kürsüsüne Panterler takımı çıkarken, Esmer Şekerler takımı ikinci, Bal Kaymak takımı ise üçüncülüğü elde etti. Genç erkeklerde Onurlular takımı birinci, Kedicikler takımı ikinci, Dodurga Gücü takımı üçüncü, Biçerler takımı dördüncü olurken, Veteranlar karma kategorisinde ise Eğitim Gücü takımı birinci, İlçe Jandarma ikinci, Dodurga Gençlik Merkezi üçüncü, Hedefin Sultanları ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara madalyaları takdim edildi.