Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra başına geçtiği Bodrum FK’yı önce 1.Lig’e, ardından da Süper Lig’e çıkarttıktan sonra bu sezon da Kocaelispor’la 1.Lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktör İsmet Taşdemir, yeni sezon için henüz hiçbir takımla görüşme yapmadığını söyledi.

Çorum FK taraftarlarının yeniden takımın başında görmek istediği İsmet Taşdemir, gazetemize yaptığı açıklamada, ne Çorum FK’dan, ne de başka bir takımdan resmi teklif almadığını belirtirken, “Yorucu bir sezon oldu. Bu yüzden şu anda tatildeyim, biraz dinlenmem lazım. Ne Çorum’dan, ne de başka bir takımdan resmi bir teklif almadım. 10 Haziran gibi tatilim bitiyor. Sonrasına o zaman bakacağız” şeklinde konuştu.

51 yaşındaki İsmet Taşdemir, bu sezon Süper Lig ekibi Bodrum FK’nın başında 10 maça çıkarken, Muğla ekibi 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Bodrum FK’dan ayrıldıktan sonra 1.Lig ekibi Kocaelispor’un başına geçen Taşdemir, burada şampiyonluk yaşayıp Körfez ekibini de Süper Lig’e taşıdı. Kocaelispor, İsmet Taşdemir nezaretinde çıktığı 21 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi aldı ve 1,76 puan ortalaması tutturdu.

İsmet Taşdemir, 2020-2021 sezonunda çalıştırdığı Çorum FK’nın başında ise 29 maça çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 7 beraberlik, 8 yenilgi alırken, 53 gol atıp 24 gol yedi.