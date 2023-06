Badminton Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Ankara’da yapıldı. Çorumlu sporcu Mehmet Can Töremiş, iki kategoride şampiyon oldu.

Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen şampiyonada yurt genelinden 300’ün üzerinden kulüpten 762 sporcu mücadele ederken, kısa bir süre önce kurulan Osmancık Koyunbaba Badminton Spor Kulübü’nden Mehmet Can Töremiş, müthiş bir performans sergiledi. Tek erkeklerde, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazanan Mehmet Can Töremiş, karışık çiftlerde de, Samsun Büyükşehir Belediyespor’dan partneri Asu Arslan ile birlikte fırtına gibi esti. Töremiş ve Arslan çifti, karşılaştıkları tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğuna ulaştılar. Böylece, Mehmet Can Töremiş hem tek erkeklerde, hem de karışık çiftlerde iki Türkiye şampiyonluğu kazanarak, organizasyonu iki altın madalya ile tamamladı.

MİLLİ TAKIMI GARANTİLEDİ

Mehmet Can Töremiş, elde ettiği bu büyük başarı ile 17 Yaş Altı Milli Takımı’nda yer almayı ve Türkiye’yi temsil etmeyi garantiledi. Osmancık Koyunbaba Badminton Spor Kulübü, şampiyonadaki en başarılı takımlar arasına da adını yazdırmayı başardı.

4 gün süren şampiyonaya Osmancık Barış Boyar Badminton Akademisi’ne bağlı 10 kulüpten 17 sporcu katıldı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademisi sahibi ve aynı zamanda antrenörü Barış Boyar, kendilerine her zaman destek olan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.