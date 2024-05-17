Bulgaristan’da düzenlenen FZ Forza Bulgaria U19 International 2024 Badminton Turnuvasında Türkiye’yi temsil eden Çorumlu sporcular Mehmet Can Töremiş ve Beren Aşkar derece yaptı.

TÖREMİŞ’TEN 1 ALTIN 1 GÜMÜŞ

Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlanan milli badmintoncular, Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde düzenlenen FZ Forza Bulgaria U19 International 2024 Badminton Puan Turnuvasına katıldılar. Milli takımda yer alan Osmancık Barış Boyar Badminton Akademisi sporcularından Mehmet Can Töremiş, tek erkekler finalinde Hindistanlı rakibine yenilerek ikinci oldu ve ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Töremiş, çift erkekler kategorisinde ise partneri Buğra Aktaş ile birlikte şampiyon oldu.

AŞKAR ÜÇÜNCÜ

Çorumlu sporculardan Beren Aşkar ise çift kadınlar kategorisinde üçüncülüğü elde ederek turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi antrenörü Barış Boyar, Osmancık gibi küçük ölçekli bir ilçede yaptıkları çalışmalar sonucu kazanılan başarılardaki katkılarından dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti. Boyar, “Bir teşekkür de, sporcularımızın bu zorlu maratonunda, okuldaki süreçlerine ellerinden gelen her türlü desteği sağlayan öğretmen arkadaşlarım ve okul idarecilerime.

Hiçbir katkısı olmadığı halde, kendince teşekkür bekleyenleri, resim çerçevesine girmeye çalışanları, hatta yüz bulamayınca mobbing uygulamaya çalışan zihniyetleri kınıyor, beni başkasıyla karıştırmayın diyor, teşekkür etmiyorum” ifadelerini kullandı.