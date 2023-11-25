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2021 yılından bu yana İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüten ve bu dönemde 2 kez de KÖYDES seçimlerinde Encümen üyesi olarak seçilen Mehmet Bektaş, yeniden AK Parti’den İl Genel Meclisi Üyeliği için başvuruda bulundu.



Muhtarlardan gelen yoğun destek üzerine yeniden başvuruda bulunduğunu aktaran Bektaş, “Görevde olduğum süre içerisinde her bir muhtarımla istişare halinde olma ve her muhtarımın talebini yerine getirme gayreti içerisinde oldum. Başkanlık döneminde hiçbir köyümüzü ayırt etmeden, adaletle hizmet etmeye çalıştım. Yeni dönemde de aynı hizmet aşkı ve adaletiyle merkezde 198 köy, toplamda 759 köy ile 393 bağımlısı mahallelerle toplam 1152 köye hizmet etmek için aday oldum” görüşüne yer verdi.



Başkanlığı döneminde toplumun tüm kesimlerini kucaklayıcı ve ayrım gözetmeksizin hizmet anlayışı ile tanınan Bektaş, başvuru dosyasını AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Aktı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur’a teslim etti.