Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar ve Gençler (karma) Korfbol Grup Birinciliği Çorum’da devam ediyor. Çorum Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda yıldızlarda 6, gençlerde ise 7 okul mücadele etti. Çorum’u yıldızlar kategorisinde temsil eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokul gruptan çıkmayı başararak adını Kocaeli’nde yapılacak olan Türkiye finallerine yazdırmayı başardı. Çorum’u gençler kategorisinde temsil eden Özel Bilgi Koleji ise ikinci gün oynanan Tokat yenilgisinin ardından Türkiye finallerine grup aşamasında veda etmek zorunda kaldı.

Editör: RIFAT KARA