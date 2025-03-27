Maçın bitiş düdüğünün ardından Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor’da futbolcular galibiyeti kutlamak için taraftarların yanına gitti. O esnada yenilgiyi hazmedemeyen Çubukspor’lu birkaç futbolcu galibiyeti kutlayan Mimar Sinanspor’lu futbolculara sözlü sataşmada bulundu. Bu gelişme sonrası iki takım futbolcuları arasında bir anda tekmeli ve yumruklu kavga çıktı. Olaya teknik heyetin de dahil olması ile birlikte kavganın boyutu da büyüdü. Emniyet güçleri biber gazı sıkarak hem taraftarı, hem de futbolcuları sakinleştirmeye çalışırken, Çubukspor’lu bazı futbolcuların emniyet güçlerine de saldırması da olayın fitilini daha fazla ateşledi.

Takviye ekiplerinin gelmesi ile birlikte hem saha içi hem de saha dışında yaşanan kavga sona erdi. Çubukspor kafilesi emniyet güçlerinin kontrolü ile Çorum’dan ayrıldı.