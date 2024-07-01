İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonu’nda Başkan Vekili AK Parti Alaca İl Genel Meclisi Üyesi Selahattin Eyyübi Batır yönetiminde bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda gündeme geçilmeden önce CHP İl Genel Meclisi Ümit Er bir konuşma yaparak tarihi Hitit Barajı’nın durumunu anlattı.



Toplantıda daha sonra ise gündem maddelerine geçildi Kurban’da ilimizdeki kesim noktalarındaki temizliğin nasıl sağlandığı ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun raporunu Mehmet İpek üyelerin bilgisine sundu. Komisyon olarak Belediye tarafından 8 ayrı yerde oluşturulan kesim yerlerinde her türlü ihtiyacın hazırlandığını gördüklerini söyleyen Mehmet İpek, Belediye’nin kesim yerlerinde sürekli temizlik görevlileri bulundurduğunu, otların biçilmesi, ilaçlama gibi hizmetlerin yerine getirildiğini, İl Müftülüğü’nün imam görevlendirdiğini, Çorum Valiliği başkanlığında oluşturulan Kurban Komisyonu’nda alınan kararların eksiksiz yerine getirildiğini tespit ettiklerini vurguladı.

Toplantıda daha sonra ise Köy İşleri Yol Ulaşım ve Altyapı Komisyonu tarafından köy yolları ile ilgili hazırlanan raporu Mustafa Kemal Akpınar üyelerin bilgisine sundu.

İlimizdeki bir çok köyün girişi ile köy içi yollarının dar olması sebebi ile kazalara sebebiyet verdiği, muhtarlıkların bu yolları genişletmek istediklerinde istimlak sorunu ile karşılaştığını ve bu nedenle köy içi yolların genişletilebilmesi için çözüm yollarının neler olduğu ile ilgili hazırlanan raporu okuyan Akpınar, kanuna göre bu tür işlerin köy içinde imece usulüyle herkesin gelirine göre toplanacak para ile yapıldığını, 17 farklı alanda toplanabilecek paralarla kamulaştırma yapılabileceğini, köy bağlantı yollarında kamulaştırma yapılacak ise de kuruma başvuru yapılması gerektiğini ancak kurumda da ödenek olmaması halinde işlem yapılamadığını açıkladı.