Çorum Belediye Meclisi’nin 8 Kasım’da yapılan toplantısında 2025 yılı bütçesi görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmişti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen 2025 yılı bütçesi görüşülerek oylandı.

NAZİK BULUT ELEŞTİRİLERİNİ SIRALADI

Bütçe görüşmeleri sırasında CHP grubu adına söz alan Nazik Bulut, hazırlanan bütçe taslağıyla ilgili eleştirilerini sıraladı. 2025 yılı bütçesinin 500 milyon liralık açıkla hazırlandığını kaydeden Bulut, bütçe içerisindeki gelir-gider dengesinin borçlanmayla sağlandığını söyledi.

“Aşkla meşkle bütçe yapılmaz, sadece macera yapılır” diyen Bulut, CHP olarak doğru yapılanın yanında, yanlışın ise her zaman karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti.

YILMAZ: “BÜTÇEDE YATIRIM YOK”

CHP’li Tuncay Yılmaz ise 2025 bütçesi için “Yatırım yok, kadınlar yok, çocuklar yok, sokak hayvanları yok” eleştirisinde bulundu. Bütçenin akıllı ve doğru kullanılması gerektiğini kaydeden Yılmaz, Belediye’nin geniş personel ağının bulunmasına rağmen sürekli dışarıdan hizmet alımı yapıldığını belirterek, CHP olarak bunu sorgulamalarının en doğal hakları olduğunu dile getirdi.

Öte yandan BELTAŞ’ın denetiminin tamamen Meclis’e kapalı olduğunu kaydeden Yılmaz, hiçbir Meclis üyesinin BELTAŞ ile ilgili fikir sahibi olamadığını, ancak Sayıştay’ın denetimleri sonucunda bir takım kanaate vardıklarını söyledi.