31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimi’nde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP Mecitözü Belediye Başkan Adayı olan Veli Aylar yeniden Belediye Başkanı olarak seçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre, Veli Aylar bin 201, AK Parti adayı Mehmet Seçgel ise 961 oy aldı.

Seçimin ardından Mecitözü Saat Kulesi önünde toplanan kalabalığa seslenen Veli Aylar, partililerine ve kendisine oy verenlere ve kendisini yalnız bırakmayan CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’a teşekkür etti.

VELİ AYLAR KİMDİR?

1967 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Mecitözü'nde tamamladıktan sonra 1987 yılında Akdeniz Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Aylar, 31 yıl öğretmen ve yöneticilik yaptı.

2019 yılında CHP'den Mecitözü Belediye Başkanlığına seçilen Aylar, yeniden aday gösterildi. Aylar, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Editör: UĞUR GÖRKEM