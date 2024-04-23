23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Mecitözü’nde spor sahasında gerçekleştirilen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Doğu İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı gösteriler büyük beğeni toplarken, kutlamalara Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Belediye Başkanı Veli Aylar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Doğru veliler ve vatandaşlar katıldı.

MİNİK HATİCE KAYMAKAM OLDU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Doğu İlkokulu 3’üncü Sınıf öğrencisi Hatice Yılmaz’ı makamında ağırladı. Kaymakam Köse, koltuğu minik Hatice Yılmaz’a 1 günlüğüne teslim ederken yeni Kaymakam Hatice Yılmaz’ın çok heyecanlı olduğu gözlendi.

Kaymakam Köse, ziyarete gelen 3’ncü sınıf öğrencisi Hatice Yılmaz’a teşekkür etti. Öğrenci Yılmaz’ın makam ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Doğru, Okul Müdürü Ersoy Akpınar ve sınıf öğretmeni Ahmet Önemli de eşlik etti.