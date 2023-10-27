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Çorum'un bilek güreşi branşındaki yüz akı olan Mecitözü Anadolu Lisesi önceki gün liselerarası bilek güreşi müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Mecitözü Anadolu Lisesi Bahçesi'nde gerçekleşen etkinliğe, Vali Yardımcısı Bayram Köse, Mecitözi İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Doğru, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Mecitözü Anadolu Lisesi Ayhan Karaman katılım sağlarken, erkeklerde ve kızlarda ise toplam 40 sporcu mücadele etti. Sağ ve sol kol olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen müsabakalar renkli görüntülere sahne olurken, öğrenci velilerinin heyecanı ise görülmeye değerdi.



Kıyasıya geçen müsabakalar sonunda dereceye giren öğrenciler okul yetkilileri tarafından ödüllendirildi.

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Mecitözü Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Karaman, etkinliğe katılan protokol üyelerine teşekkür ederken, müsabakalarda mücadele eden tüm öğrencileri de tebrik etti. Mecitözü'nün bilek güreşi branşında önemli başarılar elde ettiğinin de altını çizen Karaman, bundan sonrada daha büyük başarılar imza atacaklarını vurguladı.